Das mit mehr als 200 Migranten besetzte Boot war in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Jänner in der Nähe der Region North Bank in Seenot geraten. Die gambische Marine startete nach Mitternacht eine Suche nach Überlebenden, an der mehrere Schiffe und ein Fischerboot beteiligt waren. Das havarierte Schiff wurde später auf einer Sandbank gefunden. 102 Bootsinsassen wurden gerettet, 23 von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Jahren kamen tausende Migranten aus Westafrika beim Versuch ums Leben, in oft überfüllten Booten über den Atlantik auf die zu Spanien gehörigen kanarischen Inseln zu gelangen. Tausende Migranten versuchen seit Jahren, von Westafrika aus über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln. Wegen verschärfter Kontrollen vor den Küsten des Senegal, Mauretaniens und Marokkos hat sich die Abfahrt der Boote vermehrt weiter nach Süden Richtung Gambia und Guinea verlagert. Dadurch haben die Fahrtzeiten und die Gefahren weiter zugenommen.