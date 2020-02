Flüchtlingsschiff „Sea-Watch 4“ getauft – erster Einsatz im April

An der Taufe nahmen am Donnerstag unter anderem der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und die stellvertretende schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) teil. Das Schiff soll Kiel am Montag in Richtung Spanien verlassen, dort werden in einer Werft letzte Umbauarbeiten erfolgen. Der Einsatz zur Rettung von Flüchtlingen soll im April starten.

dpa