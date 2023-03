Flüchtlingsunglück in Italien – Kinderleiche im Meer gefunden

Die Leiche des Kindes wurde im Meer von Freiwilligen gesichtet, die sich am Strand aufhielten, und dann von der Küstenwache und der Feuerwehr geborgen, wie die Behörden berichteten. Das überladene Fischerboot, das laut der Küstenwache rund 120 Personen aus dem Iran, Pakistan und Afghanistan an Bord hatte, konnte am Sonntag dem rauen Meer nicht standhalten, prallte wenige Meter vor der Küste gegen Felsen und zerbrach in 2 Teile. Die Trümmer seien bis zu 300 Meter vor der Küste verstreut gefunden worden, hieß es.4 mutmaßliche Schlepper wurden bisher festgenommen. Die italienische Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall inmitten einer Kontroverse darüber, ob die Küstenwache und die Polizei mehr hätten tun können, um die Tragödie zu verhindern. Die italienische Regierung der Rechtspolitikerin Giorgia Meloni hat die Küstenwache gegen Kritik der Oppositionsparteien verteidigt. Die Tragödie hatte sich am vergangenen Sonntag vor der Küste Kalabriens ereignet. Bisher sind 69 Menschen ums Leben gekommen, darunter ganze Familien.