Fontana: „Habe zu viele Lombarden sterben sehen“

„Dieses Ereignis hat mich zutiefst getroffen. Niemand hätte sich ein solches Ereignis vorstellen können. Ich habe zu viele Lombarden sterben sehen: Das halte ich für absolut ungerecht und unglaublich“, sagte Fontana im Interview mit RAI 2 am Dienstagabend.Wie lange sich die Italiener noch an die Ausgangssperre halten müssen, kann die italienische Regierung nicht einschätzen.Auf die Frage, ob sie Ostern zu Hause verbringen werden müssen, antwortete der italienische Premier Giuseppe Conte, alles hänge von der Entwicklung der Infektion ab.Er rechne nicht mit einem Ende der Epidemie in wenigen Tagen, aber auch nicht in den nächsten Monaten, sagte der Premier in einem TV-Interview am Dienstagabend.Die Dimension der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in Italien schwer einschätzbar. „Wir erleben eine präzedenzlose Krise. Sie ist aber vorübergehend und wir werden sie bewältigen“, sagte Notenbankchef Ignazio Visco.743 zusätzliche Todesopfer wurden gemeldet. Der Zuwachs war damit höher als in den vergangenen 2 Tagen.Die Gesamtzahl der Todesopfer wegen des Covid-19-Virus in Italien stieg damit auf 6820. Die Zahl der Infizierten kletterte unterdessen von 50.418 auf 54.303.3393 Patienten befinden sich auf Intensivstation, das sind 6 Prozent aller Infizierten.Die Zahl der Geheilten liegt weiterhin höher als jene der Todesopfer, nämlich bei 8326.Italien ist das weltweit am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.

apa