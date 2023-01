„Fordern Zugverbindung zwischen Innsbruck und Lienz durch das Pustertal“

„Einfahrt bei Franzensfeste darf nicht stillgelegt werden“

„Die Europaregion Tirol soll endlich ein Vorbild für einen grenzenlosen öffentlichen Personentransport werden. Damit wird nicht nur ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern auch das Zusammenwachsen der Tiroler Landesteile gefördert“, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung.Die direkte Zugverbindung zwischen Innsbruck und Lienz sei über viele Jahrzehnte hinweg eine erfolgreiche Verbindung zwischen Nord-, Süd- und Ost-Tirol gewesen, wurde aber ausgerechnet von der vormaligen grünen Verkehrslandesrätin abgeschafft und durch einen Bus ersetzt, schreibt die Süd-Tiroler Freiheit.Seit einigen Jahren fährt somit nun ein Bus auf der Straße, obwohl parallel dazu eine Schienenverbindung bestehen würde. „Deutlicher könnte man das Scheitern der Klimapolitik nicht zum Ausdruck bringen. Diese fehlgeleitete Politik muss beendet werden! Die Bevölkerung wünscht sich schnelle und direkte Zugverbindungen“, so die Partei.„Das gegenseitige Ausspielen muss endlich ein Ende haben. Im Tiroler Landtag bekommen wir gesagt, die Südtiroler würden das nicht wollen und im Südtiroler Landtag heißt es, das Bundesland Tirol wolle nicht. Es wollen offenbar nur die politischen Entscheidungsträger nicht, die Tiroler beiderseits der Unrechtsgrenze sehr wohl“, so Kofler.Im Hinblick auf den bevorstehenden Bau der Riggertalschleife sei es daher wichtig, schon jetzt aktiv zu werden, damit die bestehende Einfahrt in das Pustertal über die Franzensfeste nicht stillgelegt werde und als Strecke für den Direktzug genutzt werden könne, so die Aussendung.Auch für die Pendler vom und ins Wipptal sei dieser Streckenabschnitt die kürzeste und schnellste Verbindung. „Wir brauchen keinen Rückbau bestehender Schieneninfrastruktur, sondern einen Ausbau der Schiene sowie die Umsetzung direkter Zugverbindungen zwischen Bozen, Innsbruck und Lienz“, so die Landtagsabgeordneten Knoll und Atz-Tammerle.Auch der Dreierlandtag habe sich bereits einstimmig für die direkte Zugverbindung zwischen Innsbruck und Lienz ausgesprochen. „Diesen Beschluss gilt es endlich umzusetzen“, steht in der Aussendung. Mit einer gemeinsamen Initiative in den Landtagen von Innsbruck und Bozen werden sich die Abgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit und der FPÖ-Tirol daher dafür einsetzen, dass die direkte Zugverbindung durch das Pustertal wieder eingeführt wird.