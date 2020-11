Forderung: „Auch Psychologen müssen zu essentiellen Berufen gelten“

„Dies wurde bisher versäumt und ist auch im aktuellen Entwurf der Verordnung für Kinderbetreuung nicht vorgesehen“, prangert Präsidentin Dr. Sabine Cagol an.Wie die Gesundheitskrise deutlich zeige, bedeutet das Fehlen von einer körperlichen Erkrankung nicht, dass es uns gut geht. Die psychische Belastung der Bevölkerung war schon im Frühjahr evident und auch aktuelle Zahlen sprechen Klartext.„Als sanitäre Berufsfiguren leisten auch Psychologen in der aktuellen Notlage täglich ihren Beitrag für die psychische Gesundheit der Bevölkerung“, so Cagol weiter.„Wir arbeiten in den klinischen Diensten der Sanität wie die Psychologischen Dienste, die Notfallpsychologie, die Krankenhauspsychologie, die in den Psychiatrien und Diensten für Abhängigkeitserkrankungen des Landes, in den niederschwelligen Beratungsreinrichtungen, an Schulen, in Altersheimen, in psychosozialen Strukturen, in der Prävention und in privater Praxis.“In Kürze soll es einen psychologischen 24 Stunden Telefondienst geben, ebenso wird die sanitätsinterne psychologischen Betreuung von Ärzten und Pflegern von Psychologen übernommen.„Wir wissen außerdem, dass die psychische Krise nicht mit sinkenden Fallzahlen abnehmen wird. Um unserer Aufgabe gerecht zu werden müssen auch uns die entsprechenden Hilfen geboten werden“, schließt Cagol.ärztlicher Bereich sowie die KrankenpflegerMitarbeiter in der sozio-sanitären BetreuungOrdnungskräfteRettungskräfteBevölkerungsschutzApotheken und Para-Apothekenöffentlicher PersonennahverkehrHandel von Lebensmitteln sowie Gütern des täglichen BedarfsLehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter sowie Kleinkindbetreuer, sofern sie den Präsenzdienst für die Kinder der Eltern aus systemrelevanten Berufen sichernGarantiert wird der Dienst auch für Kinder, die von Sozialdiensten bereut werden sowie für Kinder mit Beeinträchtigungen

liz