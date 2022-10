Fotovoltaik: „Wir müssen massiv auf erneuerbare Energien umsteigen“

Die Landesregierung hat ein Entlastungspaket geschnürt, um Bürger kurzfristig zu unterstützen, um Teuerungen zu bewältigen. Zudem arbeitet man an mittel- und langfristigen Maßnahmen, um die Preisexplosion bei Strom und Gas abzufedern. „Wir müssen massiv auf erneuerbare Energien umsteigen“, sagt der Landeshauptmann. Bis 2030 sollen laut Klimaziel des Landes 800 Megawatt Strom aus Fotovoltaik gewonnen werden: Das ist 3 Mal so viel wie derzeit.„In wenigen Wochen“, so Arno Kompatscher, werde man die Verfahren vereinfachen. Anlagen sollen auch an anderen Teilen des Hauses bzw. auf Grünflächen usw. erlaubt werden. Weil sich Fotovoltaik-Anlagen durch die Einspeisung von Strom in 7 bis 8 Jahren rechnen, werden die Förderungen nicht angehoben. „Sehr wohl aber werden wir Menschen, die das Kapital nicht haben, mit Starthilfen oder Förderkrediten in die Lage versetzen, die Investition zu stemmen“, so Kompatscher.Auch die Agri-Fotovoltaik – Ablagen auf landwirtschaftlichen Flächen – will man zulassen. Um das Landschaftsbild zu schonen und Spekulation zu verhindern, allerdings nur in begrenztem Maße. Zudem sei die Debatte über die Windkraft neu zu führen.Langfristig erwartet sich das Land durch die Neuvergabe von Großwasserkonzessionen ab 2024 mehr Spielraum.