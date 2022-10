Fraktionschefs in Kammer und Senat gewählt

Julia Unterberger behält den Vorsitz der Autonomiegruppe im Senat. - Foto: © privat

Manfred Schullian ist der Präsident der gemischten Fraktion in der Kammer. - Foto: © jo

Die Forza Italia wählte als neue Fraktionsvorsitzende den Abgeordneten Alessandro Cattaneo für die Kammer und die Berlusconi-Vertraute Licia Ronzulli für den Senat.PD-Chef Enrico Letta setzt auf Kontinuität. So wurden Debora Serracchiani als Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus und Simona Malpezzi im Senat wiedergewählt. Auch die Lega bestätigte die scheidenden Fraktionsvorsitzenden Massimo Romeo (Senat) und Riccardo Molinari (Kammer). Im Amt bleibt auch der Fraktionsvorsitzende von Fratelli d´Italia in der Kammer, Francesco Lollobrigida, sowie sein Parteikollege im Senat, Luca Ciriani.Gegründet wurde die neue Autonomiegruppe „SVP-PATT, Campobase, Sud chiama Nord“, die sich aus 7 Senatorinnen und Senatoren zusammensetzt. Julia Unterberger wurde als Vorsitzende bestätigt. Als Vize-Vorsitzende wurden Luigi Spagnolli und Dafne Musolino gewählt. Schatzmeister ist Pietro Patton.Die anderen Mitglieder sind Meinhard Durnwalder sowie die Senatoren auf Lebenszeit Giorgio Napolitano und Elena Cattaneo. Manfred Schullian wurde zum Präsidenten der gemischten Fraktion für die Kammer gewählt, teilte die SVP mit. Renate Gebhard ist die Sprecherin der 3 SVP-Abgeordneten in der Kammer.Nach der Wahl der Fraktionschefs müssen noch die Vizepräsidenten des Parlaments eingesetzt werden. Für jede Kammer gibt es 4 Vizepräsidenten, in der Regel 2 aus den Reihen der Mehrheit und 2 aus der Opposition.