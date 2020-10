Nach Lehrermord in Frankreich: 27 Festnahmen wegen Internetinhalten

Nach dem brutalen Mord an einem Lehrer in Frankreich haben Sicherheitskräfte 27 Menschen wegen mutmaßlich illegaler Internetinhalte festgenommen. „Die Überwachung der sozialen Netzwerke und der Kampf gegen den Online-Hass werden verstärkt“, kündigte Regierungschef Jean Castex am Freitag nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Paris an. Dazu solle es künftig auch schärfere Gesetze geben.