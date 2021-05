Frankreich präzisiert Lockerungen ab Mitte Mai

In den Außenbereichen der Restaurants und Cafés werde es etwa eine Begrenzung auf 50 Prozent der Kapazität geben, kündigte er in einem Interview mit der Zeitung „Le Parisien“ an, das Montagabend online veröffentlicht wurde. „Ich sage es in aller Deutlichkeit: Wir sind endlich dabei, diese Gesundheitskrise dauerhaft zu überwinden“, sagte Castex.Ab 19. Mai seien maximal 6 Personen pro Tisch erlaubt. Im Kino oder bei einer Live-Veranstaltungen dürfe nur jeder dritte Platz besetzt werden, pro Saal gelte eine Obergrenze von 800 Menschen.Die Lockerungen müssten nun schrittweise erfolgen und alle müssten sich weiter an die Spielregeln halten. „Ich möchte klarstellen, dass ich mir diese Regeln nicht aus dem Hut gezogen habe, sie sind das Ergebnis zahlreicher Beratungen und stützen sich auf die Einschätzung des Hohen Rates für Gesundheit“, reagierte Castex auf die Frage nach Kritik an den Lockerungen.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuletzt die weitreichenden Öffnungen verkündet. So dürfen am 19. Mai die Außenbereiche von Restaurants sowie Kultureinrichtungen und Geschäfte wieder öffnen. Die abendliche Ausgangssperre wird von aktuell 19 Uhr auf 21 Uhr nach hinten verlegt. Im Juni folgen weitere Schritte.In Frankreich verbessert sich die Corona-Lage aktuell deutlich. Landesweit wurden zuletzt 183 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gezählt – der Wert sinkt seit Wochen kontinuierlich.Castex sprach außerdem über den geplanten Gesundheitspass, den Macron bereits angekündigt hatte. „Die allgemeine Philosophie ist, diesen Pass für große Veranstaltungen zu nutzen, die mehr als tausend Menschen gleichzeitig zusammenbringen“, sagte er.In Büros, Museen, Schulen oder Kaufhäusern sei er hingegen nicht vorgesehen. Auch für die Zuschauer der Tour de France am Straßenrand sei der Einsatz des Passes nicht geplant. Das wäre unmöglich umzusetzen.

apa