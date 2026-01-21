Meist war von einem Kauf des Gebiets die Rede, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus. Am Samstag hatte Trump den Streit um Grönland nochmals angeheizt, indem er Strafzölle für Frankreich, Deutschland und weitere europäische NATO-Länder androhte, sollten sie der Übernahme Grönlands durch die USA nicht zustimmen.<BR \/><BR \/>Da Dänemark wie die USA der NATO angehört, droht der Konflikt um Grönland das Verteidigungsbündnis zu spalten. Vor dem Hintergrund von Trumps Drohungen hatte auf Einladung Dänemarks kürzlich eine Erkundungsmission mehrerer NATO-Länder in Grönland stattgefunden, an der sich auch die deutsche Bundeswehr mit 15 Soldatinnen und Soldaten beteiligte. Alle beteiligten Länder sind nun von Trumps Zolldrohung betroffen.<BR \/><BR \/>Trump soll am Mittwoch bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in der Schweiz auftreten. Seine Rede in Davos wird angesichts des Konflikts um Grönland mit Spannung erwartet. Am Rande der Veranstaltung will sich Trump mit mehreren Staats- und Regierungschefs treffen.