Frankreich: Stichwahl zwischen Macron und Le Pen?

In der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl liegt der amtierende Staatschef Emmanuel Macron Hochrechnungen zufolge vorne.

Auf Platz 2 folgt die Rechte Marine Le Pen. Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntagabend berichteten, haben Macron und Le Pen die besten Chancen, in die Stichwahl am 24. April einzuziehen.