Frankreich verbietet Tiktok auf Diensthandys

„Freizeitanwendungen“ böten kein ausreichendes Maß an Cybersicherheit und Datenschutz, um auf Geräten der Verwaltung eingesetzt zu werden, erklärte die Behörde. Aus Ministeriumskreisen hieß es, dass Tiktok zu den nun verbotenen Anwendungen gehöre, aber auch Spiele-Apps wie Candy Crush und Streaming-Anwendungen wie Netflix.Tiktok ist mit mehr als einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern weltweit besonders in der jüngeren Generation beliebt. Der Kurzvideodienst hat bereits andere Netzwerke wie Youtube, Twitter, Instagram und Facebook hinsichtlich der auf ihnen verbrachten Zeit überholt.Die von einem chinesischen Unternehmen betriebene Videoplattform Tiktok ist umstritten. Ende Februar hatte das Weiße Haus bereits eine Entfernung der App von allen Dienstgeräten der US-Bundesbehörden angeordnet. Auch mehrere andere Regierungen sowie die EU-Kommission haben ähnliche Entscheidungen für die Mobiltelefone ihrer Mitarbeiter getroffen.Fachleute warnen davor, dass die App von der Kommunistischen Partei Chinas für Spionage- oder Propagandazwecke benutzt werden könnte. Die chinesische Regierung bestritt am Freitag, chinesische Unternehmen zur Herausgabe von im Ausland gesammelten persönlichen Nutzerdaten zu drängen.