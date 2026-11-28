Erwartet werden Kundgebungen in mehr als dreißig Städten, darunter in der Hauptstadt Paris, in Lille, Lyon und Marseille. In Paris sind für den frühen Nachmittag zwei Protestzüge angemeldet: einer von Gewerkschaften und Verbänden und einer vom feministischen Kollektiv NousToutes. Die Polizei erwartet in der Hauptstadt rund 40.000 Demonstrierende. Auch junge Menschen und die sogenannte Gelbwestenbewegung haben zu Protesten aufgerufen.<BR \/><BR \/>Am vergangenen Samstag hatten erneut zehntausende Menschen in Frankreich für höhere Löhne, bessere Bildung und angemessene Wohnmöglichkeiten demonstriert. Die Beteiligung war aber deutlich geringer als in den Wochen zuvor.<BR \/><BR \/>Die Protestwelle hatte an den Oberschulen begonnen und weitete sich schnell auf weitere Bevölkerungsgruppen aus, die in erster Linie gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten protestieren. Am 17. Oktober waren bei landesweiten Protesten in mehreren Städten Gebäude in Brand gesteckt worden. Außerdem wurden hunderte Geschäfte geplündert und zahlreiche Polizisten verletzt. 2000 Menschen wurden damals festgenommen. Seitdem gibt es regelmäßig neue Kundgebungen, die jedoch vergleichsweise friedlich verlaufen.