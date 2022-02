Franzoni: „Folgeschäden einer Infektion bei Kindern ernst nehmen“

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren beträgt (17. Februar) genau 77,80 Prozent.Insgesamt sind in Südtirol im Laufe der vergangenen Woche 7113 Impfdosen an die ansässige Bevölkerung verabreicht worden. Der Großteil davon, nämlich 3761 waren sogenannte Booster-Impfungen, außerdem wurden 2916 Zweitdosen und immerhin 436 erste Dosen verimpft.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann mahnt weiterhin zur Vorsicht: „Wir können aktuell eine Entspannung der Infektionslage beobachten. Dennoch dürfen wir das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die Krankenhäuser sind immer noch einer starken Zusatzbelastung ausgesetzt.“Die Impfung bleibe die wirksamste Schutzmaßnahme vor schweren Verläufen und Krankenhausaufenthalten. Es sei daher nach wie vor wichtig, dass sich so viele wie möglich impfen lassen beziehungsweise ihre Auffrischungsimpfung machen, so Widmann.Ein Schwerpunkt der Impfkampagne sind derzeit die Kinderimpfungen der Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren. „Wir müssen das Vertrauen der Eltern gewinnen, indem wir sie transparent informieren“, sagt Covid-Impfverantwortlicher Patrick Franzoni, der selbst auch bei den Kinderimpfungen im Einsatz ist.Diese Woche hat der Sanitätsbetrieb 2 Webinare für Eltern organisiert und auch das Projekt „Impfen in den Schulen“ in enger Zusammenarbeit mit den Schulämtern gestartet.„Kinder erkranken zwar anders als Erwachsene, aber auch bei ihnen müssen die Folgeschäden einer Infektion sehr ernst genommen werden, denn wir sehen leider auch schwere Verläufe bei Kindern“, so Franzoni. „Der Nutzen der Impfung ist um ein Vielfaches größer als dessen Risiko.“

