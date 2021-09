Fratelli d'Italia in Umfragen stärkste Partei

Die postfaschistische Partei unter Führung von Giorgia Meloni hat mit 20,3 Prozent der Stimmen die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini (19,8 Prozent) überholt, berichtete das Meinungsforschungsinstitut Youtrend am Donnerstag.FdI ist die einzige Oppositionspartei zur lagerübergreifenden Regierung von Premier Mario Draghi.Drittstärkste Kraft ist die sozialdemokratische Demokratische Partei (PD) mit 19,1 Prozent, gefolgt von der Fünf-Sterne-Bewegung, die auf 16,3 Prozent abgestürzt ist.Die beiden Parteien sind gemeinsam mit Salvinis Lega die wesentlichen Mehrheitsbeschaffer des Kabinetts Draghi.Die konservative Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi, die ebenfalls der Regierungskoalition von Draghi angehört, muss sich mit 7,5 Prozent der Stimmen begnügen.Am 3. und 4. Oktober sind Kommunalwahlen in 1300 italienischen Gemeinden, darunter in den Großstädten Mailand, Neapel, Turin und Bologna, geplant.Rund 12 Millionen Italiener sind zum Urnengang aufgerufen. Die Wahlen hätten im Frühjahr stattfinden sollen, wurden wegen der Corona-Pandemie jedoch auf Herbst verschoben. Gewählt wird auch in der süditalienischen Region Kalabrien.

apa