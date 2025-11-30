Die mit Melonis Partei verbündete Lega von Verkehrsminister Matteo Salvini könnte demnach aktuell bei Parlamentswahlen auf 8,9 Prozent der Stimmen kommen. Die Forza Italia des 2023 verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi müsste sich mit 8,6 Prozent begnügen, wie die Umfrage ergab.<h3>\r\nAuch PD legt zu<\/h3>Die stärkste italienische Oppositionspartei, der Partito Democratico (PD), legte gegenüber den Parlamentswahlen 2022 ebenfalls zu und erreichte 21,6 Prozent. Auf Platz 3 schaffte es die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung von Ex-Premier Giuseppe Conte mit 13,5 Prozent. Bei den Parlamentswahlen 2022 hatte sie noch 17,1 Prozent erreicht.<BR \/><BR \/>In diesem Herbst haben in 7 italienischen Regionen Wahlen stattgefunden. In den Marken, in Kalabrien und in Venetien setzten sich die Mitte-Rechts-Kräfte durch, die die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni tragen.