Auf einem Video, aufgenommen in Parma, singen junge Leute die faschistische Hymne „Me ne frego" („Ist mir doch egal"). <BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1233351_image" /></div>
<BR /><BR />Die Räume im Zentrum von Parma werden auch von der Jugendorganisation der Fratelli d'Italia (Gioventù Nazionale) genutzt. Sie wurde nun von der Partei unter Sonderaufsicht gestellt.