Die Regierungspartei hat im Rahmen der Beratungen zum Wettbewerbsgesetz im Industrie- und Agrarausschuss des Senats einen Änderungsantrag eingebracht, der die entsprechende Bestimmung streichen solle. <h3>\r\n„Noch vor zwei Monaten zeigten sich alle empört über Internetseiten wie ,Phica' und ,Tua Moglie'“<\/h3>Die Regelung war in der vergangenen Legislaturperiode eingeführt worden und sollte unter anderem verhindern, dass Frauen in der Außenwerbung als Sexualobjekte dargestellt oder ihr Körper kommerzialisiert wird.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unterberger erinnert an konkrete Beispiele: So sei etwa ein weibliches Hinterteil zur Bewerbung eines Schmiermittels für Fahrzeuge genutzt worden oder eine Metzgerei habe mit dem Vergleich zweier weiblicher Körper – einer straff, der andere mit Cellulite – und dem Slogan „Fleisch ist nicht gleich Fleisch“ geworben. <BR \/><BR \/>„Solche Botschaften tragen zur Verfestigung von Stereotypen und kulturellen Mustern bei, die geschlechtsspezifische Ungleichheit und Gewalt begünstigen“, so die SVP-Politikerin.<BR \/><BR \/>Besonders unverständlich sei der Vorstoß auch vor dem Hintergrund jüngster Debatten: „Noch vor zwei Monaten zeigten sich alle empört über Internetseiten wie ,Phica' und ,Tua Moglie'. Offenbar war die Empörung der Fratelli d’Italia nicht ernst gemeint“, sagt Unterberger.<BR \/><BR \/> Wer sich ernsthaft gegen eine frauenfeindliche Kultur einsetzen wolle, dürfe entsprechende Vorschriften nicht abschaffen – „im Gegenteil, sie müssten sogar noch verschärft werden“.