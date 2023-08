Frau Falkensteiner, warum fehlen noch so viele Lehrer?

„ Die Direktoren suchen nach Kandidaten, die bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Oft melden sich aber auch solche, für die die Schule komplettes Neuland ist. ” — Sigrun Falkensteiner, Landesschuldirektorin

Sigrun Falkensteiner: Das ist tatsächlich keine große Überraschung, damit haben wir gerechnet. Auch im Vorjahr sah die Situation zu diesem Zeitpunkt sehr ähnlich aus. Nun sind die einzelnen Schulen am Zug, wenn es darum geht, die freien Arbeitsplätze zu vergeben.Falkensteiner: Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Viele Direktoren können bei der Vergabe der Stellen auf Kandidaten zurückgreifen, die in der Vergangenheit bereits des Öfteren Supplenzen übernommen haben. Andere sind vielleicht noch im Studium, möchten jedoch trotzdem nebenbei arbeiten oder sie haben schlichtweg keine Lehrbefähigung , mit der sie in die Landesrangliste aufgenommen werden könnten. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass zur Stellenwahl nur jene Lehrer zugelassen werden, die in ebendiese Ranglisten eingetragen sind – und dafür gibt es Voraussetzungen, die selbst einige Menschen mit Erfahrung im Beruf nicht haben. Für die Schulführungskräfte beginnt jetzt sozusagen die Hochsaison.Falkensteiner: Wir erleben es immer wieder, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschichten sich dazu entschließen, den Lehrberuf zumindest einmal auszuprobieren. In erster Linie suchen die Direktoren nach Kandidaten, die bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Oftmals melden sich jedoch auch solche, für die die Schule komplettes Neuland ist. Gerade diese versuchen wir so gut als möglich zu unterstützen. Beispielsweise werden Neulehrer-Seminare für Quereinsteiger in den Mittel- und Oberschulen organisiert, in denen es darum geht, die Rahmenrichtlinien und Voraussetzungen zu erklären, aber auch Tipps und Tricks weiterzugeben, die das Unterrichten erleichtern. Auf diese Weise entstehen Lerngemeinschaften von Gleichgesinnten, in denen sehr produktiv gearbeitet wird.Falkensteiner: Nein! Viele entscheiden zwar sehr wohl bewusst dafür, weil sie bereits pädagogisch tätig waren und herausfinden möchten, ob der Lehrberuf etwas für sie sein könnte und ob sich ein einschlägiges Studium lohnt. Andere jedoch kommen aus einem ganz anderen Bereich, haben vielleicht Wirtschaft oder Technik studiert und ihre Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Menschen erst entdeckt, nachdem sie selbst Eltern geworden sind oder einen Führungsposition in einem Verein übernommen haben. Und wieder andere entscheiden sich spontan dafür, eine neue Erfahrung in diesem Bereich zu machen.Falkensteiner: Absolut! Deshalb ist es auch wichtig, dass die Schulführungskräfte die Anforderungen klar kommunizieren. Die angehenden Lehrkräfte müssen wissen, was auf sie zukommt und was von ihnen verlangt wird. Das ist notwendig und fair den Kandidaten und den Kindern und Jugendlichen gegenüber.Falkensteiner: Weder noch! Ein vorrangiges Problem ist in diesem Zusammenhang das Ranglistensystem. Wie bereits angedeutet, werden nur jene zur Stellenwahl zugelassen, die in die Landesranglisten eingetragen sind. Dafür ist es notwendig, eine Lehrbefähigung zu haben, die nur dann vergeben wird, wenn ein Kandidat oder einer Kandidatin ein Lehramtsstudium in der richtigen Fächerkombination oder eine entsprechende pädagogische Ausbildung absolviert hat. Hat jemand beispielsweise Geografie studiert, die notwendigen Zusatzprüfungen in Deutsch und Geschichte aber nicht gemacht, fällt er durch das Raster. Geografie kann in Südtirols Mittel- und Oberschulen nämlich nur in der Kombination mit den anderen beiden Fächern unter dem Deckmantel „Literarische Fächer“ unterrichtet werden. Das System der Wettbewerbsklassen, wie wir es haben, spielt uns hier also nicht gerade in die Karten.Falkensteiner: Nein, dafür haben wir im Land nicht die Kompetenz. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es weit sinnvoller wäre, die Fächer freier kombinieren zu können, wie es auch in Österreich der Fall ist. So könnten die Stellen anders ausgeschrieben werden und auch die Besetzung der Klassenräte wäre sehr viel einfacher.Falkensteiner: Das Interessante ist, dass es die bereits jetzt gibt. Wir haben die Listen mit den zu vergebenden Verträgen abgeglichen und festgestellt, dass es rein numerisch absolut kein Problem wäre, die Stellen zu besetzen. Allerdings arbeiten im Lehrberuf viele in Teilzeit und gerade Frauen nutzen gerne den vollen Umfang der ihnen zustehenden Elternzeit aus. Deshalb brauchen wir de facto fast doppelt so viele Lehrer, wie wir Arbeitsplätze zur Verfügung haben, um alle Notwendigkeiten abzudecken.Falkensteiner: In den Grundschulen arbeiten vor allem Frauen. Hier greift das eben beschriebene Phänomen. Viele beantragen Teilzeit oder bleiben bei ihren kleinen Kindern zu Hause, weshalb öfter ein Ersatz gefunden werden muss. Im technischen Bereich ist es so, dass die meisten Absolventen von der Privatwirtschaft abgeworben werden. Wer ein technisches Fach studiert, denkt meistens nicht daran, zu unterrichten, sondern wird in der Fachwelt aktiv. Am Ende finden sich erfahrungsgemäß aber auch für diese Stellen geeignete Kandidaten, sodass das Schuljahr ohne größere Probleme starten kann.-----------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.