Freie Liste Kastelruth: „Bürgermeister Colli hat sich zu viel erlaubt“

Der Gemeinderat von Kastelruth ist am Donnerstagmorgen geschlossen zurückgetreten. Neben der SVP-Fraktion gab nun auch die Fraktion der Freien Liste Kastelruth den Grund dafür in einer Stellungnahme an: Bürgermeister Andreas Colli und sein Führungsstil.