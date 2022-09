Freiheitliche kritisieren „Totalversagen in der Energiepolitik“

Im Vergleich zum August 2021 seien die Energiepreise in Bozen um ganze 117,5 Prozent gestiegen, damit nehme Südtirols Landeshauptstadt italienweit den besorgniserregenden ersten Platz bei der aktuellen Preisexplosion im Energiebereich ein.„Auch in Trient ist der Anstieg mit 116,7 Prozent extrem hoch, während beispielsweise in Genua oder und auch in Sassari auf Sardinien die Preise nur um 65 Prozent gestiegen sind“, schreiben die Freiheitlichen.„Landeshauptmann Kompatscher und sein Energie-Landesrat Vettorato müssen den Südtirolern erklären, warum ausgerechnet bei uns die Preise gleich 2-mal so hoch gestiegen sind wie in anderen italienischen Regionen“, betont Freiheitlichen-Obmann Andreas Leiter Reber.„Normalverdiener müssten den Abstieg fürchten“, warnt Leiter Reber. Dabei sei es zentrale Aufgabe der Landesregierung, dafür zu sorgen, dass sich arbeitende Südtiroler warme Wohnungen, Energie und ihre Lebensmittel leisten können.Leiter Reber fordert die Landesregierung erneut dazu auf, „endlich zu handeln und nicht länger die angekündigten Maßnahmen aus Rom abzuwarten“.„Unsere Preise und Lebenshaltungskosten sind ohnehin weit höher als in vielen anderen italienischen Regionen, also muss auch die Entlastung bei uns höher sein“, fordert Leiter Reber.