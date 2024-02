„Frei.Wild“-Frontmann Burger ist heuer Andreas-Hofer-Gedenkredner

Die Schützen treffen sich um 14 Uhr in der Freiheitsstraße vor dem Meraner Kurhaus, wo die Front abgeschritten wird. Dann wird zum Andreas-Hofer-Denkmal marschiert, wo um 15 Uhr ein Wortgottesdienst gefeiert wird. Nach Grußworten der Marketenderin Michaela Geiser folgt die Gedenkansprache von Philipp Burger.Burger ist Songwriter, Gitarrist und Sänger der Band „Frei.Wild“, die bisher 17 Alben veröffentlichte und u.a. den Echo-Musikpreis gewann. „Frei.Wild“ rief auch das Wohltätigkeits-Projekt „Wilde Flamme“ ins Leben, eine multinationale Band, deren Erlöse sozialen Projekten zugutekommen.Der Schützenbund ruft zu einer starken Teilnahme an den Andreas-Hofer-Gedenkfeiern und insbesondere an der Landesfeier in Meran auf, „um dem Tiroler Landesbewusstsein sowie dem Freiheitswillen des Tiroler Volkes Ausdruck zu geben und um unsere Tiroler Werte hochleben zu lassen“, heißt es in einer Aussendung.