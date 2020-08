Friaul will keine weiteren Migranten mehr aufnehmen

In einer Region mit 1,2 Millionen Einwohnern wie Friaul sei diese Zahl von Migrantenankünften unannehmbar, vor allem wenn man die mit der Migrationswelle verbundenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit betrachte, so Fedriga am Freitag bei einer Pressekonferenz vor einer in eine Flüchtlingseinrichtung umgewandelten Kaserne in Udine. Hier war am vergangenen Montag ein Protest der Migranten ausgebrochen, nachdem einige Personen in der Einrichtung positiv auf das Covid-19 getestet wurden.Friaul könne diese massive Ankunft tausender Personen, die über die Grenze wollen, nicht dulden, so Fedriga.Angesichts zunehmender Migrationsbewegungen von Slowenien nach Italien hat die italienische Regierung die Entsendung eines zusätzlichen Soldatenkontingents nach Friaul angekündigt. Somit sollen vor allem kleinere Grenzübergänge zwischen Italien und Slowenien in der Provinz Udine kontrolliert werden.Da an der italienisch-slowenischen Grenze in Triest und Görz (Gorizia) starke Kontrollen stattfinden, erreichen immer mehr Migranten mithilfe von Schleppern über die weniger bewachten Grenzübergänge in der Provinz Udine Italien, berichteten die Behörden in Friaul. Die Migranten würden meist an Bord von Kleinbussen, Wohnmobilen und in Lkws versteckt in Italien eintreffen.

apa