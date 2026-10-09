Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Anschuldigung, sein Land begehe im Gazastreifen einen Völkermord, kürzlich als „größte Lüge des Jahrhunderts“ bezeichnet. Israel spricht angesichts der heftigen internationalen Kritik am Vorgehen der israelischen Armee im Gaza-Krieg von Selbstverteidigung nach dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober 2023. Israels Ansehen hat international großen Schaden genommen.<BR \/><BR \/>Von Israels Außenministerium hieß es weiter: „Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Pillay ist keine Würdigung der Gerechtigkeit. Es ist die groteske Instrumentalisierung einer Auszeichnung, um antiisraelischen Hass und Vorurteile zu legitimieren.“<BR \/><BR \/>Israel warf der Preisträgerin zugleich vor, die „politisch motivierte Dämonisierung Israels“ voranzutreiben. Der nationalsozialistische Propagandaminister Joseph Goebbels applaudiere „sicher aus der Hölle“, hieß es in der Mitteilung weiter.