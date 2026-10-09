Pillay eröffnete 1967 als erste Frau in ihrer Heimatprovinz Natal eine Anwaltskanzlei. Anschließend verteidigte sie Anti-Apartheid-Aktivistinnen und Aktivisten, deckte Folter auf und trug zur Durchsetzung der Rechte von Gefangenen bei.<BR \/><BR \/>Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert, was rund eine Millionen Euro entspricht. Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. Es ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die Preise 1895 in seinem Testament stiftete.