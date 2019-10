Friedensnobelpreisträger wird bekanntgegeben

In Oslo wird am Freitag um 11 Uhr der Name des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers enthüllt. Der Preis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt und ist mit 9 Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert.