Friedliche Grenzdemo im Bundesland Tirol

Die Demonstration gegen die Grenzkontrollen Deutschlands unter dem Motto „Nachbarn stehen zusammen“, die sowohl in Niederndorf (Bezirk Kufstein) auf Tiroler Seite, als auch in Oberaudorf auf bayrischer Seite stattgefunden hat, ist am Sonntagnachmittag friedlich verlaufen.