Fristaufschub und Schutzmasken für Südtirols Bürger

Kompatscher, der auf das Ergebnis eines Coronavirus-Tests wartet, nachdem eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde , stellte zunächst die aktuellen Zahlen vor.Anschließend erklärte er, dass zahlreiche Bemühungen unternommen wurden, um dem Bürger unter die Arme zu greifen.So habe der Generaldirektor des Landes alle Fristen, die Bürger einhalten müssen, um etwa bei einem Beitragsgesuch etwas zu erreichen, bis 31. Mai ausgesetzt. „Kein Bürger muss fürchten, dass ihm durch den Fristablauf ein Schaden entsteht“, so Kompatscher.Auch sei es möglich, Dokumente an die Verwaltung mit der Beifügung einer Kopie des Personalausweises einfach per E-Mail zu schicken.Die öffentliche Verwaltung hingegen werde daran arbeiten, so weit es geht die Fristen einzuhalten.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betonte auf der Pressekonferenz, dass die öffentlichen Verkehrsmittel auf ein Minimum reduziert wurden. „Sie sollten nur im äußersten Notfall benutzt werden“, so Alfreider.Fahrzeugbesitzer, deren Revision bis 31. Juli verfällt, haben nun bis 31. Oktober Zeit, diese nachzuholen, Führerscheine, die ab dem 1. Februar verfallen sind, sind nun bis 31. August gültig.Anschließend wurden die online eingeschickten Fragen der Journalisten beantwortet.Dabei wurde unter anderem gefragt, ob und wie Südtirol der stark vom Coronavirus betroffenen Lombardei unter die Arme greift und wann das Schutzmaterial aus China hierzulande eintreffen wird.Wie Landeshauptmann Kompatscher erklärte, werden in diesen Tagen 1,5 Millionen Schutzmasken aus China über die „Luftbrücke“ der Austrian Airline in Südtirol eintreffen.Da schon jetzt feststehe, dass Südtirol nicht sofort alle 1,5 Millionen Masken benötigt, werde ein Teil der Masken an den italienischen Zivilschutz weitergereicht, der ebenfalls auf seine Lieferung wartet und diese dann wieder „zurückgibt“.Generell werde bei einem positiven Testergebnis kein zweiter Test durchgeführt, denn es gebe kein falsches positives Ergebnis.Bei negativem Ergebnis hingegen werde ein zweiter Test durchgeführt, da es sein könne, dass die Infizierung zum Zeitpunkt des ersten Tests noch relativ schwach war, erklärte Landeshauptmann Kompatscher. Auch negativ getestete Personen müssten äußerst vorsichtig sein.Wird eine Person positiv getestet, so muss diese eine Liste mit Personen erstellen, mit der sie in engem Kontakt war. Diese müssen sich dann vorsichtshalber in Quarantäne begeben, bis ihr Testergebnis vorliegt.Auch eine zweite Liste mit nicht engen Kontakten kann verlangt werden.Personen, die negativ getestet wurden, aber eine öffentliche Funktion zu erfüllen haben und folglich die Quarantäne nicht einhalten können, dürfen mit einer entsprechenden Schutzbekleidung dieser Funktion nachgehen.Generell sollte man sich immer so verhalten, als sei man selbst infiziert, betonte Kompatscher erneut.

liz