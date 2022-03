Frühere US-Außenministerin Madeleine Albright gestorben

Albright war eine resolute Diplomatin in einer Regierung, die zögerte, sich in die größten außenpolitischen Krisen der 1990er-Jahre einzumischen - die Völkermorde in Ruanda und Bosnien-Herzegowina. Als im April 2000 das US-Repräsentantenhaus in einer Resolution sein „tiefes Bedauern“ über die Beteiligung der FPÖ an der österreichischen Regierung ausdrückte, wies Albright darauf hin, dass die Regierung „mittels einer demokratischen Wahl“ zustande gekommen sei und „an ihren Taten gemessen“ werden solle.Albright floh als Kind während des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis aus ihrer Heimat Tschechoslowakei. Sie war am 15. Mai 1937 als Marie Jana (genannt Madlenka) Korbelova in Prag als ältestes von drei Kindern einer jüdischen Diplomatenfamilie geboren worden. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen wanderte die Familie zunächst nach England aus, wo Albright in Unwissenheit ihrer jüdischen Herkunft katholisch erzogen wurde.