<BR \/>In ihrer Präsentation gingen SVP-Landessekretär Harald Stauder und Parteiobmann-Stellv. Daniel Alfreider unter dem Titel „Ein kleines Europa in Europa – Südtirol ist vielfältig“ auf Südtirols historischen Werdegang ein.<BR \/><BR \/>Besonders anhand Südtirols Geschichte, die eine Erfolgsgeschichte sei, lasse sich ablesen, dass nichts von selbst kommt, dass eigener Einsatz, Anstrengung, Verhandlungsgeschick und Ausdauer zum Ziel führen. <h3>\r\n„Wir müssen gehört und berücksichtigt werden“<\/h3>Ihnen lag besonders daran, den Delegierten an der Geschichte beispielhaft darzustellen, dass die reine Hoffnung mitgedacht zu werden, zu wenig ist: „Die EU ist für Südtirol unverzichtbar und alternativlos, ihr ist zu verdanken, dass ein Kontinent, der bis ins letzte Jahrhundert immer wieder von Kriegen und zwischenstaatlichen Zerwürfnissen zermürbt wurde, endlich zur Ruhe kam, Nationalismen abgebaut wurden. Davon profitierten vor allem auch wir als Minderheiten.“ Meinten Alfreider und Stauder. <BR \/><BR \/>Beide unterstrichen: „Aber gerade deshalb müssen wir uns organisieren, sicherstellen, dass wir gehört und berücksichtigt werden. Wir dürfen uns hier weder auf Regierungen noch auf die Kommission oder auf EU-Bürokraten. Wir müssen hier auf unsere eigene Stärke verlassen und wir dürfen nicht müde werden unsere Interessen konsequent auf allen Ebenen zu vertreten.