Die Regierung in Teheran versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, werde aber nicht länger durchhalten können, sagt er. Nach den Wahlen am 3. November würden auch die Ölpreise sinken. Außerdem glaubt Trump, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine durch ein Abkommen beenden will.<BR \/><BR \/>Er habe ein großartiges Telefonat mit Putin geführt, sagte Trump vor Journalisten. Wenn auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj eine Einigung wolle, wäre das „sehr schön“. Das Hindernis sei jedoch, dass die beiden einander hassten. Trump hatte nach der Rückkehr von US-Unterhändlern aus Moskau und Kiew mit Putin telefoniert.<h3>\r\nIran warnt Trump<\/h3>Den Iran warnte Trump unterdessen vor Aktivitäten am Pickaxe Mountain. „Wir stellen fest, dass es am Pickaxe ein wenig Aktivität gibt. Ich würde dem Iran raten, keine Dummheiten zu machen, denn wir werden sehr hart zuschlagen müssen“, sagte Trump. <BR \/><BR \/>Die befestigte Anlage liegt in der Nähe der schwer beschädigten Urananreicherungsanlage Natanz und beherbergt zwei tief unter der Erde liegende Tunnelkomplexe. Trump droht bereits seit mindestens Mitte Juli mit Angriffen auf den Pickaxe Mountain.