Fugatti: Bärenpopulation muss mindestens halbiert werden

Tag der Trauer für alle 13 Gemeinden von Val di Sole

Andrea Papi (26) wurde von einem Bären angegriffen und getötet. - Foto: © Privat

Schuler: Problembären und Problembären präventiv entnehmen

Die Forstwache wird darin beauftragt, den Bären einzufangen und solange in einem Gehege zu lassen, bis endgültig durch eine DNA-Analyse geklärt werden könne, dass es sich um jenen Bären handelt, der den 26-jährigen Läufer umgebracht hat (Hier lesen Sie mehr zu diesem schrecklichen Vorfall). Daraufhin soll das Tier getötet werden. Fugatti erklärte, dass es im Trentino 3 Problembären gebe.Die ISPRA habe bereits eine mündliche Zusage erteilt, dass der Entnahme dieser 3 Exemplare nichts mehr im Wege stehe. Zu den Problembären gehören MJ5, der einen Mann am 5. März in der Val di Rabbi angegriffen hatte, JJ4, gegen welchen sich die autonome Provinz Trient bereits ausgesprochen hatte, und M62.„Das Projekt Life Ursus zur Wiederansiedlung von Bären im Trentino hatte eine Bärenpopulation von 50 Exemplaren vorgesehen, während nun an die 100 Exemplare im Trentino leben. Sollte man dieses Projekt weiterführen wollen, muss die ursprüngliche Zahl wieder hergestellt werden, das heißt, dass die Bärenpopulation mindestens halbiert werden muss“, so Fugatti.Der Tag der Beerdigung von Andrea Papi werde für alle 13 Gemeinden von Val di Sole ein Tag der Trauer.Südtirols Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler sagte in einer ersten Reaktion, dass der Staat nun endlich einsehen müsse, dass man Problembären und Problemwölfe präventiv entnehmen müsse (Hier lesen Sie das ganze Statement von Schuler).