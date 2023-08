Fugatti empört: „Ideologie und Tierschutz werden über Menschenleben gestellt“

„Natürlich ist Enttäuschung da, aber allem voran Unglauben: Man sucht nach Spitzfindigkeiten über Spitzfindigkeiten und merkt nicht, dass die Realität eine andere ist und dass die Bürger Tag für Tag, Urteil für Urteil das Vertrauen in die Institutionen verlieren.“So äußerte sich der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, als er von der Aussetzung der Abschussverordnung für 2 Wölfe erfuhr. Die Raubtiere hatten in den letzten Monaten auf der Trentiner Seite der Lessini-Berge mehrere Nutztiere gerissen.„Es ist schwierig zu verstehen, was die Gründe für diese und andere richterliche Entscheidungen sind“, meint Fugatti.„Unsere Gemeinschaft macht sich ernsthafte Sorgen über die exponentielle Zunahme von Großraubtieren in einem so kleinen Gebiet wie dem unseren. Hierbei spielt der juristische Aspekt keine große Rolle“, so Fugatti weiter.„Die Ideologie und der Tierschutz werden über den Wert des menschlichen Lebens und die Arbeit der Männer und Frauen gestellt, die seit Jahrhunderten versuchen, die Berge zu erhalten, indem sie dort leben.“„Das ist es, was wir verteidigen müssen: das Recht, auf unserem Land zu leben. Nicht die unnachgiebigen Ansichten jener, die zu Unrecht denken, dass das mein persönlicher Kreuzzug ist. Aber diejenigen, die das Trentino verwaltet haben und verwalten, wissen dies bereits“, sagt Fugatti abschließend.-----------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.