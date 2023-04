Fugatti: „Wer sich jetzt noch um JJ4 sorgt, betreibt Ideologie“

Maurizio Fugatti - Foto: © ANSA / Pat / WA

„Wer sich um 'JJ4' sorgt, betreibt Ideologie“

2 weitere Problembären im Fokus

Bär in Ulten gesichtet

Rund 10 Tage suchten Einsatzkräfte des Trentiner Forstkorps nach der Bärin „JJ4“. Am Montag gegen 23 Uhr ging sie ihnen schließlich in die Falle. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag schilderten Landeshauptmann Fugatti und Raffaele De Col, Generaldirektor der Abteilung Zivilschutz, Forstwirtschaft und Fauna, die Details der Operation. „JJ4“ befindet sich nun im Tierpflegezentrum Casteller bei Trient, während man auf die Aufhebung des Abschussverbotes durch das Trentiner Verwaltungsgericht wartet. Die unmittelbare Gefahr, die von dem Tier – das als hoch aggressiv eingestuft wird – ist damit gebannt. Im Trentino geht die Bärenjagd trotzdem unvermindert weiter.„Jetzt ist das Problem für uns nicht mehr JJ4, sondern die Koexistenz von Mensch und Tier“, erklärte Fugatti auf der Pressekonferenz am Dienstag.Auf die Frage, wie es um den Gesundheitszustand von „JJ4“ bestellt sei und unter welchen Bedingungen sie nun in Casteller gefangen gehalten werde, entgegnete der Landeshauptmann: „Wem das Wiederansiedelungsprojekt 'Life Ursus' am Herzen liegt, sollte jetzt nicht über 'JJ4' nachdenken, sondern uns dabei helfen, die überzähligen Exemplare aus dem Trentino zu entfernen.“Wer sich jetzt um den Zustand von JJ4 sorge, verfolge ideologische Motive und kümmern sich nicht um das Überleben des Projekts 'Life Ursus', präzisierte Fugatti.Am heutigen Mittwoch wird im Trentino der Ausschuss für öffentliche Ordnung und Sicherheit einberufen. „Im Ausschuss werden wir unsere Aufmerksamkeit auf 2 weitere gefährliche Tiere richten: die Bären 'MJ5' und 'M62'“, so Fugatti.Während für „MJ5“ bereits ein positives Gutachten zur Entnahme von Ispra vorliegt, will man ein solches auch für den Bären „M62“ einfordern.Sobald auch diesen beiden Bären eingefangen sind, muss es laut Fugatti allerdings darum gehen, die Bärenpopulation im Trentino langfristig wieder in den Griff zu bekommen: „Die Anzahl der Bären muss reduziert werden – auf etwa 50 Exemplare, wie es ursprünglich vom Wiederansiedlungsprojekt 'Life Ursus' vorgesehen war.“In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf Ultnerstraße ein Bär gefilmt worden. Dieser streifte im Gebiet „Gegend“ zwischen den Gemeinden Lana und St. Pankraz durch bewohntes Gebiet.