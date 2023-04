Wiederansiedlung der Bären aus dem Ruder gelaufen – Fugatti: „Es sind zu viele“

Im Jahr 1999 entschieden sich der Naturpark Adamello-Brenta und die Autonome Provinz Trient in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Wildtierinstitut (INFS – Instituto Nazionale per la Fauna Selvatica), im Zuge des von der Europäischen Union mitfinanzierten Projektes „Life Ursus“ 10 Bären aus Slowenien einzuführen. Mehr dazu lesen Sie hier. Der ursprüngliche Plan von damals sah vor, dass im Laufe von 20 bis 40 Jahren etwa 50 Bären im Trentino heimisch werden sollten. „Das Projekt ,Life Ursus‘ steht heute in keinem Verhätnis mehr zu seinem ursprünglichen Entwurf, der etwa 50 Bären auf Trentiner Gebiet vorsah. Jetzt haben wir etwa 100 Bären auf einem Teil des Trentino“, wird der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti von der Nachrichtenagentur Ansa zitiert.„Wenn wir die Koexistenz von Mensch und Tier gewährleisten wollen, müssen wir dafür sorgen, dass das Projekt zu seinen Ursprüngen zurückkehrt.“ Dies bekräftigte Fugatti am Rande des Treffens mit den Bürgermeistern des Val di Sole am gestrigen Montag.„Problembären müssen, wie wir bereits beschlossen haben, schnell entfernt werden. Wir erwarten eine gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden: Damit meine ich meine den Staat, die Ministerien und Ispra, die in der Geschichte dieses Projekts in einigen Situationen eine gewisse Ablehnung gegenüber den Positionen der Autonomen Provinz Trient gezeigt haben“, so Fugatti.In der vergangenen Woche wurde im Trentino der 26-jährige Andrea Papi beim Joggen im Wald von einem Bären getötet. Alle Berichte zu diesem schrecklichen Vorfall finden Sie hier.