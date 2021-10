G20 – Draghi: „Multilateralismus ist beste Antwort auf Weltprobleme“

„Multilateralismus ist die beste Antwort auf die Probleme, denen wir heute gegenüberstehen, in vielerlei Hinsicht ist er sogar die einzig mögliche Antwort“, so Draghi. „Von der Pandemie über den Klimawandel bis hin zu einer fairen und gerechten Besteuerung – Alleingänge sind einfach keine Option.“„Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere Differenzen zu überwinden. Und wir müssen den Geist neu entfachen, der zur Gründung dieser Gruppe geführt hat“, sagte Draghi weiter, der den Vorsitz des G20 innehat. Fast 2 Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie könnten die G20 wieder mit einigem Optimismus in die Zukunft blicken.„Dank erfolgreicher Impfkampagnen und koordinierter Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken konnte sich die Weltwirtschaft erholen. Viele unserer Länder haben Konjunkturprogramme aufgelegt, um das Wachstum anzukurbeln, Ungleichheiten zu verringern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Gemeinsam bauen wir ein neues Wirtschaftsmodell auf und die Welt wird dadurch besser werden“, erklärte der seit Februar amtierende italienische Premierminister.Draghi beklagte zudem Ungleichheiten bei der weltweiten Verteilung von Impfstoffen. In Ländern mit hohem Einkommen haben mehr als 70 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten. In den ärmsten Ländern sinke dieser Prozentsatz auf etwa 3 Prozent. „Diese Unterschiede sind moralisch inakzeptabel und untergraben den weltweiten Aufschwung“, so der Premier.„Wir stehen kurz davor, das Ziel der WHO zu erreichen, bis Ende 2021 40 Prozent der Weltbevölkerung zu impfen. Jetzt müssen wir alles tun, um bis Mitte 2022 70 Prozent zu erreichen“, sagte Daghi. Wichtig sei es, in die Forschung zu investieren, die Lieferketten der Impfstoffe zu stärken und gleichzeitig die Produktionskapazitäten für Vakzine auf lokaler und regionaler Ebene auszubauen.Mit einer Ansprache begrüßte Draghi die Teilnehmer, bevor die erste Sitzung unter dem Motto „Wirtschaft und globale Gesundheit“ begann. Am Rande der Plenartagung finden Treffen und bilaterale Gespräche statt, darunter ein Treffen zwischen Premierminister Draghi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie ein Gespräch über den Iran.

apa