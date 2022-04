G7-Staaten für Ausschluss Russlands aus Uno-Menschenrechtsrat

Für einen Ausschluss Russlands plädieren auch die Grünen. Wie Außenpolitik-Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic mitteilte, ist „Butscha nur die Spitze des Eisberges“. Eine weitere Mitgliedschaft Russlands in dem Rat würde die Legitimität dieses Gremiums massiv untergraben, betonte die Abgeordnete weiter. „Schon der Angriff auf die Ukraine selbst war ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Was sich Russland seither geleistet hat, überschreitet schon längst jede rote Linie.“Ein Ausschluss Russlands aus allen multilateralen Foren sei aber nicht sinnvoll, da es nach wie vor Gremien wie die in Wien ansässige OSZE brauche, um die Friedensbemühungen voranzutreiben. Zudem werde es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine internationale Mission brauchen, um die Umsetzung eines allfälligen Friedensübereinkommens engmaschig zu überwachen und zu begleiten, so Ernst-Dziedzic.Im 2006 gegründeten Uno-Menschenrechtsrat in Genf sind 47 Staaten vertreten. Sie werden von der Uno-Vollversammlung für jeweils 3 Jahre gewählt. Russlands derzeitige Mitgliedschaft läuft noch bis 2023. Im März 2011 hatte die Uno-Vollversammlung die Suspendierung Libyens vom Menschenrechtsrat in Genf beschlossen.Die G7-Minister kündigten außerdem an, die Abhängigkeit von russischen Energie-Importen sowie russische „Desinformation“ angehen zu wollen. „Wir unternehmen weitere Schritte, um Pläne zur Verringerung unserer Abhängigkeit von russischer Energie zu beschleunigen“, erklärten die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Kanada und der USA.Russland warfen sie eine gezielte „Desinformationskampagne“ etwa über angebliche Chemiewaffenlabore in der Ukraine vor. „Wir äußern unsere Besorgnis über andere Länder und Akteure, die Russlands Desinformationskampagne verstärkt haben.“ Auch die „Behauptung, die westlichen Sanktionen hätten den Anstieg der weltweiten Lebensmittelpreise verursacht“, bezeichneten die Außenminister als „eklatante Lüge“.Mit weiteren Sanktionen soll nun der Druck auf Russland und dessen Verbündeten Belarus weiter erhöht werden. An Drittstaaten gewandt, warnten die G7-Minister davor, westliche Sanktionen zu umgehen: „Wir werden zusammenarbeiten, um jeglichen (derartigen) Versuch zu unterbinden.“