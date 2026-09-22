Ein von Landeshauptmann-Stellvertreter Marco Galateo (Fratelli d’Italia) veröffentlichtes Video ( <a href="https:\/\/www.facebook.com\/reel\/945948021918090" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier ansehen<\/a>) sorgt in Südtirol für politische Diskussionen.<BR \/><BR \/>Der italienische Bildungslandesrat kündigt darin ein sogenanntes „Kit für die Heimat“ an: Alle italienischen Schulen im Land sollen mit der Trikolore sowie der Verfassung ausgestattet werden. Laut Galateo müssten die Schüler die Nationalhymne lernen, um die Werte der Verfassung und den Respekt vor der eigenen Identität zu verinnerlichen.<BR \/><BR \/>Für den Regierungspartner der SVP ist es nicht der erste Eklat. Galateo – dessen Partei gemeinsam mit den Freiheitlichen und Forza Italia koaliert – fiel in der Vergangenheit bereits durch die Teilnahme an einem CasaPound-Fackelumzug sowie das Entfernen der Regenbogenfahne auf. <h3>Kritik an Geplanter Migranten-Quote<\/h3>Zuletzt geriet der Bildungslandesrat auch mit seiner Befürwortung für die Beschränkung von Kindern mit Migrationshintergrund an Südtirols Schulen in die Kritik. Sein deutschsprachiger Amtskollege Philipp Achammer hält eine Umverteilung der Schüler logistisch kaum für umsetzbar, da dies Eltern und den Schülertransport vor erhebliche Probleme stellen würde. Auch Schuldirektoren bezeichnen Obergrenzen zwar theoretisch als didaktisch sinnvoll, in der Praxis jedoch als nicht durchführbar.<BR \/><BR \/>Während die Opposition Fratelli d’Italia reine Wahlpropaganda vorwirft, schaltete sich auch Staatspräsident Sergio Mattarella ein. Zur Eröffnung des Schuljahres in Amatrice betonte er unter Berufung auf die Verfassung, dass die Schule allen offenstehen, keine „Ghettos“ entstehen lassen und im Gegenteil Beziehungen festigen müsse.