Die Schüler-Charta aus dem Jahr 2003 sehe Hausaufgaben nur nach Vereinbarung von Schülern und Lehrpersonen vor. „Wir werden die Schüler-Charta aber wieder besser bekannt machen, weil sie bei einigen in Vergessenheit geraten zu sein scheint.“ Offen bleibt, ob er mit einigen die Lehrer oder Galateo meint.<BR \/><BR \/> Pünktlich zur Weihnachtszeit hat es Landesrat Marco Galateo wieder bis in die gesamtstaatlichen Medien geschafft. Und zwar mit einem Schreiben an Direktoren und Lehrpersonen, mit dem er wohl vielen Eltern aus dem Herzen spricht, die keine Lust haben, ihre Kinder in den Ferien ständig beim Lernen zu sehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251591_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er, so Galateo, erkenne die Wichtigkeit konstanten Lernens durchaus an. Trotzdem sei es wissenschaftlich erwiesen, dass Auszeiten dazu beitragen, Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit und Motivation zu stärken. Daher seine Bitte an alle Unterrichtenden, ihre Schüler mit einer bescheidenen Menge an Hausaufgaben in die Weihnachtsferien zu entlassen.<h3>\r\nAchammer: „Das Regelwerk ist bereits klar“<\/h3>Keinen Grund für ein Schreiben sieht Landesrat Philipp Achammer. Demnach haben Schüler das Recht, dass an Tagen unmittelbar nach Ferien, Sonn- und Feiertagen keine mündlichen und schriftlichen Leistungskontrollen stattfinden, außer sie werden zwischen Schülern und Lehrpersonen im Voraus vereinbart. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251594_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hausaufgaben unterliegen dem Prinzip der Sinnhaftigkeit und sind, wie die Leistungskontrollen, über die Woche verteilt. Hausaufgaben über Feiertage, Wochenenden und Ferientage dürfen nur aufgrund von Vereinbarungen zwischen Schülern und Lehrpersonen gegeben werden.<BR \/><BR \/> „Das Regelwerk ist bereits klar. Dementsprechend ist die Notwendigkeit nicht so gegeben, wie sie Kollege Galateo sieht. Nichtsdestotrotz werden wir die Schüler-Charta aus dem Jahr 2003 wieder mehr bekannt machen, da sie bei einigen in Vergessenheit geraten zu sein scheint“, so Achammer.