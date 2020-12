Ganz Italien rote Zone vom 24. Dezember bis 3. Jänner? Heute wird entschieden

Alle Regionen sollen wieder rote oder zumindest orange Zone werden und zwar ab dem 24. Dezember bis zum 3. Jänner 2021.Über diese mögliche Verschärfung der Restriktionen sprach Premier Giuseppe Conte am Mittwoch mit den Delegationen der Regierungsparteien.Es wird heftig diskutiert in Rom, die Fronten sind verhärtet: Während Regionen wie Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Marken, Molise und Latium die Regierung aufrufen, ganz Italien in eine rote Zone mit Lockdown über die Feiertage umzuwandeln, sind andere Regionspräsidenten wie Liguriens Regionalchef Giovanni Toti dagegen.Am heutigen Donnerstag soll im Palazzo Chigi eine Entscheidung fallen.In Südtirol wird derzeit über eigene Regelungen diskutiert. Hierzulande sollen die Menschen die engsten Verwandten an Weihnachten besuchen bzw. zusammen feiern dürfen – auch über die Gemeindegrenzen hinaus.

vs/mit