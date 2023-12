„Garant der Verfassung und unserer Autonomie“

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat heute am späten Nachmittag am Weihnachtsempfang von Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinalspalast in Rom teilgenommen. Zu dem Empfang lädt das Staatsoberhaupt traditionell Vertretende der Institutionen, aus Politik, Kultur und Gesellschaft ein.„Ich habe die Einladung des Staatsoberhauptes gerne angenommen“, sagte Kompatscher im Rahmen der Veranstaltung, „denn dem Staatspräsidenten kommt auch mit Blick auf den Schutz der Autonomie und der Minderheiten eine wesentliche Rolle zu: Immerhin ist der Staatspräsident Garant der Verfassung, in der die Autonomie des Landes Südtirol mit verankert ist.“Mit Blick auf die von der italienischen Regierung angestrebte Verfassungsreform vertrete Südtirol eine klare Position, teilt der Landeshauptmann mit: „Die Rolle des Staatspräsidenten soll auch künftig nicht geschwächt werden.“