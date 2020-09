Gargazon: Armin Gorfer eindeutig wiedergewählt

Neben Armin Gorfer schickte die „Lista Civica Gargazzone – Bürgerliste Gargazon“ 6 eigene Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen.Gorfer entschied das Rennen um den Bürgermeisterposten mit 89 Prozent der Stimmen klar für sich. Von den Kandidaten der „Lista Civica Gargazzone – Bürgerliste Gargazon“ schafften Gianfranco Cassin (4,6 Prozent), Thomas Schwarz (3 Prozent) und Giustina Berton (2 Prozent) den Sprung über die 1-Prozenthürde.1451 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 68 Prozent taten dies auch. Sie konnten zwischen 27 Kandidatinnen und Kandidaten aus 3 Listen wählen, das „Freie Bündnis Gargazon“ stellte keinen Bürgermeisterkandidaten.2015 gingen 11 der 15 Sitze im Gemeinderat von Gargazon an die SVP, die restlichen 4 an die Bürgerliste.

