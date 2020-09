Gargazon: Freies Bündnis Gargazon mit 3 Kandidaten

Man wolle „eine starke Alternative sein“, heißt es in einer Presseaussendung. Das Freie Bündnis Gargazon hat es sich zum Ziel gesetzt, „die Interessen der Gargazoner in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen“.Aus diesem Grund haben 3 Kandidaten ein 6-Punkte-Programm ausgearbeitet, mit dem sie nun aktiv in den Wahlkampf einsteigen.Die 3 Kandidaten Rene Lochmann, Lukas Tratter und Margret (Greti) Freund stellen folgende Punkte in Fokus:„Mitreden, mitgestalten, mitbestimmen. Heimatschutz. Vereine im Ort unterstützen. Sicherheit. Leistbares und sicheres Wohnen. Bürger im Vordergrund“.Unterstützt wird die Kandidatur auch von den beiden Bürggräfler Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle.

