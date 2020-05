Gastronomie und Friseure: FFP-2-Maske nicht mehr Pflicht

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Landesregierung hat sich am Dienstag mit der Anlage A zum Landesgesetz befasst, diese regelt verschiedene Verhaltensvorschriften in Wirtschaft und Freizeit. Mit Beschluss der Landesregierung wurde eine Anpassung beim Thema Schutzmasken gemacht.Außerdem stellte Kompatscher klar: „Es gilt immer die Landesregel. Nur wenn das Landesgesetz auf die staatliche Regel verweist, dann gilt die Staatsnorm. Zum einen haben wir das Prinzip beibehalten: Entweder 2 Meter Abstand oder Mund-Nasenschutz, sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen. Es sei denn, es ist anders vorgesehen“.Im Bereich Handel wurde die Verwendung von Einweghandschuhen im Lebensmittelgeschäft als verpflichtend eingestuft. Im Bereich Beherbergung gibt es eine Erleichterung: Nicht mehr die FFP-2-Maske als Mindeststandard vorgesehen, sondern die chirurgische Maske. „Das Tragen einer FFP-2-Maske über einen längeren Zeitraum wird bisweilen als sehr anstrengend empfunden, deswegen in Gastronomie und z.B. bei Friseuren, darf nun auch OP-Maske verwendet werden“, so Kompatscher. Diese Regelung gilt für alle betroffenen Berufe.Wenn in Gastronomie künftig seitlich ein Meter Abstand, frontal 1,5 Meter Abstand. Sonst braucht es zusätzlichen Schutz, z.B. Plexiglas. Ähnliche Regelung auch für Übungen und Proben für Musikkapellen und Chören. Bei Theateraufführungen, Filmvorführungen usw. muss Bestuhlung ein Abstand von mindestens einen Meter eingehalten werden, wenn Publikum Maske trägt. Ohne Maske muss Mindestabstand 2 Meter betragen.Nicht nur Fitnessstudios, auch Sporthallen dürfen Tätigkeit wieder aufnehmen, z.B. Kletterhallen. Vor und nach jeder Benützung von Sportgeräten (Kletterwand o.a.) müssen diese desinfiziert werden. Auch für Freibäder gilt, dass Umkleiden und Duschen noch nicht verwendet werden dürfen. Landesregierung arbeitet an Katalog für Lockerungsmaßnahmen.Öffentliche Feste und Feiern bleiben bis auf weiteres verboten.

