Gebiet um Nord-Stream-Lecks abgesperrt

Nach Angaben der schwedischen Küstenwache wurde am Nachmittag ein 5 Seemeilen (knapp 9 Kilometer) breites Gebiet abgesperrt. Das bedeutet demnach, dass man dort unter anderem weder mit dem Schiff durchfahren noch ankern, tauchen oder fischen darf. Ob sich die Maßnahme nur auf die beiden Lecks in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens bezieht oder auch auf die 2 weiteren in der Zone Dänemarks, ging aus den Angaben der schwedischen Behörden am Abend nicht hervor.Aus insgesamt 4 Lecks an den beiden Pipelines - 2 davon in schwedischen, 2 in dänischen Gewässern - waren tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten. Viele Staaten gehen von Sabotage aus. Mindestens 2 Explosionen hätten sich unter Wasser ereignet, teilten Dänemark und Schweden im Laufe der Vorwoche mit. Seismologische Institute hätten eine Stärke von 2,3 und 2,1 gemessen, was „vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm“ entspreche. Am Montag soll aus der Nord-Stream-2-Leitung weiterhin Gas ausgetreten sein, bei der zunächst größeren Austrittsstelle an der Nord-Stream-1-Pipeline sei hingegen kein Austritt von Gas an der Wasseroberfläche zu erkennen, hieß es.