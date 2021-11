Gedenkfeier in Niederlanden erstmals mit jüdischer Gemeinde

In einer Ansprache mahnte der niederländische Oberrabbiner Binyomin Jacobs, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. „Wir dürfen die Vergangenheit nicht vergeben und vergessen“, sagte Jacobs nach einer Mitteilung der deutschen Botschaft vom Sonntag. „Wir müssen gemeinsam arbeiten an der Gestaltung der Zukunft, um sicher zu stellen: Nie wieder.“Die Grabstätte in Ysselsteyn nahe der deutschen Grenze ist der einzige deutsche Soldatenfriedhof in den Niederlanden. In den meisten der fast 32 000 Gräber sind Soldaten der Wehrmacht bestattet. Dort liegen aber auch SS-Angehörige, Kriegsverbrecher und Kollaborateure. Die Niederlande waren von 1940 bis 1945 von deutschen Truppen besetzt. Etwa 102 000 Juden wurden ermordet.

dpa