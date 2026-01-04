Die US-Spezialeinheit Delta Force sorgte bereits wiederholt für Schlagzeilen – etwa 2019, als der damalige Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, in Syrien getötet wurde. Auch damals sollen Spezialkräfte der Einhalt beteiligt gewesen sein.<h3>\r\n„Hochselektive, streng geheime Einheit“ <\/h3>Die US-Militärpublikation military.com beschreibt die Delta Force als eine „hochselektive, streng geheime Einheit“ des US-Militärs. Es soll sich um eine Anti-Terror-Einheit handeln, die besonders dafür ausgebildet ist, Zielpersonen gefangenzunehmen beziehungsweise zu töten und Terrorzellen auszuheben. Zusammen mit den Navy Seals zähle die Delta Force zu den am besten ausgebildeten Spezialeinsatzkräften des US-Militärs und der Welt, so die Militärzeitschrift.<BR \/><h3>\r\nSeit wann gibt es die „Delta Force“ und wo kam die Einheit zum Einsatz?<\/h3>\r\nLaut military.com wurde die Einheit 1977 gegründet. Den Informationen zufolge war sie an einer ganzen Reihe riskanter Einsätze wie beispielsweise der Militäroperation 1993 in Somalia beteiligt, die später durch den Hollywood-Film „Black Hawk Down“ bekannt wurde.<BR \/><BR \/>1980 sollen Delta-Force-Einheiten auch an dem gescheiterten Versuch mitgewirkt haben, Geiseln aus der US-Botschaft im Iran zu befreien. In Kolumbien hätten Einsatzkräfte der Delta Force die Suche nach dem Drogenboss Pablo Escobar unterstützt, berichtete die „Washington Post“.<BR \/><BR \/>Auch am Krieg in Afghanistan und an den beiden Irakkriegen soll die Einheit beteiligt gewesen sein und eine entscheidende Rolle bei der Gefangennahme des früheren irakischen Präsidenten Saddam Hussein gespielt haben, so military.com.