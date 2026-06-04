Nach Schusswechseln stieg am Donnerstag Rauch über der Stadt auf, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Polizei ging nach eigenen Angaben in einem groß angelegten Einsatz gegen „schwer bewaffnete Milizen“ vor, die in einigen Vierteln der Stadt Mörserangriffe ausgeführt hätten.<h3>\r\nZusätzliche Instabilität durch Vorgehen des Staatschefs<\/h3>Die für Donnerstag geplanten Proteste sollten sich gegen den Präsidenten des ostafrikanischen Krisenstaates richten, der Mitte vergangenen Monats erklärt hatte, er werde seine am 15. Mai endende Amtszeit um ein Jahr verlängern. Dies sei durch eine im März vom Parlament verabschiedete neue Verfassung und Bestimmungen zu Wahlen gedeckt, argumentierte er. Die Opposition und regionale Anführer betrachten das Vorhaben als einen Schritt des Präsidenten, illegal seine Macht zu zementieren.<BR \/><BR \/>Auf Filmaufnahmen eines AFP-Reporters aus Mogadischu war zu sehen, wie Menschen in Panik geraten, während laute Schüsse zu hören sind. Augenzeugen berichteten der AFP, sie hätten Bewaffnete der Opposition gesehen, die sich mit Polizisten gewaltsame Auseinandersetzungen lieferten.<BR \/><BR \/>Der ehemalige Regierungschef Hassan Ali Khaire sagte, er sei am Mittwoch von Regierungstruppen angegriffen worden, als er sich aus der stark gesicherten Grünen Zone am Flughafen in Richtung Stadt begeben habe, um an den Protesten teilzunehmen. Der Angriff sei von Sicherheitskräften gestartet worden, die einem Präsidenten unterstünden, „dessen Amtszeit abgelaufen ist“, erklärte er.<BR \/><BR \/>Präsident Hassan Sheikh Mohamud wollte Somalia eigentlich in Richtung demokratischer Wahlen führen. Das Land wird in weiten Teilen von rivalisierenden Clans beherrscht. Große Teile werden von der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten Shabaab-Miliz kontrolliert.