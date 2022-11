Ungeimpfte sollen (vorerst) nun doch eine Geldstrafe bezahlen

Die neue italienische Regierung scheint eine neue Linie in Sachen Coronavirus einzuschlagen: So können bereits vor Ablauf der Frist die ungeimpften Mitarbeiter der Gesundheitseinrichtungen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren (STOL hat berichtet). Auch was die Geldstrafen für nicht geimpfte über 50-Jährige anbelangt, für die eine Impfpflicht galt, wollte die Regierung eine Aussetzung der 100-Euro-Geldstrafe erlassen. Vor wenigen Tagen schien das noch so gut wie sicher zu sein. Doch daraus wird nun nichts – zumindest vorerst: Trotz der Ankündigung der neuen Regierung und der Zustimmung der zuständigen Kommissionen, wurde die Abänderung, mit der die Geldstrafen für über 50-Jährige, die sich nicht an die Impfvorschriften halten, ausgesetzt werden sollten, nicht in das Paket aufgenommen.Parlamentskreisen zufolge sei es jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Aussetzung nicht in eine spätere Maßnahme, die vielleicht speziell auf dieses Thema zugeschnitten ist, aufgenommen wird.Über 50-jährige Bürger, die sich nicht an die Corona-Impfpflicht gehalten haben, müssen eine Geldstrafe von 100 Euro bezahlen.